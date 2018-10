16 / octubre / 2018

La ingeniosa forma en que esta mujer recuperó su bici robada luego que la policía no la ayudara

Sharron Jenson se vio obligada a convertirse en detective para recuperar su bicicleta.

Sharron Jenson se vio obligada a convertirse en detective para recuperar su bicicleta luego que la Policía no hiciera nada para ayudarla.

Esta madre de 44 años denunció a las autoridades el robo de su bicicleta de casi 1.000 dólares, luego que se percatara que el ladrón la había publicado en Internet para venderla.

“La policía me dijo que me contactara con el anunciante, pero que no fuera yo sola a verle. Me dijeron que lo retrasara todo lo posible y se lo dijera a ellos, y verían si tenían a alguien para que fuera conmigo a recuperarla”, dijo.

Jenson relata que a pesar de tener el nombre del ladrón, además de su teléfono y la dirección en donde vivía, la Policía le dijo que no había información suficiente para iniciar una investigación.

Ante la poca disposición de los oficiales para ayudarla, Jenson decidió solucionar el problema con sus propios medios. “Me hizo darme cuenta lo mal que está aquí la policía. Es increíble que las víctimas de crímenes tengan que investigar ellos mismos y recuperar sus propios objetos robados. Y aún así no hacen nada. Me enfada mucho”, dice a Daily Mail.

Finalmente contactó al ladrón y quedaron de juntarse. Luego fueron hasta su casa para ver la bicicleta. “Me pidió varias veces que entrara, pero le dije que no. Estaba muy asustada”, reconoce.

Aunque dice que estaba asustada, finalmente entró a la casa y vio que efectivamente tenía su bicicleta. Le preguntó si podía probarla a lo que el sujeto accedió sin problemas. Se montó a la bicicleta y comenzó a pedalear lentamente.

“Pensaba que esto era muy peligroso, pero sabía que era mi única oportunidad. Así que me alejé pedaleando, y al llegar a la esquina pensé que era ahora o nunca. Vi que no me perseguía y seguí adelante.”, señala.

Comenzó a pedalear más rápido hasta que llegó a una tienda y pidió que le cuidaran la bicicleta mientras ella iba en busca de su auto. Fue ahí cuando el ladrón se percató de lo que había pasado y le escribió un mensaje para que le devolviera la bicicleta. Al no recibir respuesta, el ladrón la llamó pero solo escuchó una carcajada .

“La bicicleta es mía”, le dijo antes de cortar la llamada.

