22 / octubre / 2018

Maluma comparte radical cambio de look en redes y se llena de memes

El colombiano Maluma quiso compartir en Instagram su radical cambio de look. Para eso publicó una fotografía con un breve mensaje (“R E N A C E R / R E B O R N”).

Pero al parecer esta nueva imagen no gustó mucho en sus seguidores ya que rápidamente comenzaron las bromas.

“Dua Lipa eres tú?”, “Qué clase de Kurt Cobain es” y “Se cree SHAKIRA”, fueron algunos de los posts, aunque eso si no faltaron las chiquillas que escribieron que quedaron enamoradas con el nuevo look del artista no por nada la publicación ya suma más de un millón y medio de “me gusta”.

¿Qué te parece?

Ver esta publicación en Instagram R E N A C E R / R E B O R N Una publicación compartida de MALUMA (@maluma) el 20 Oct, 2018 a las 6:59 PDT

Son ideas mías o ahora Maluma se parece a Kurt Cobain? pic.twitter.com/tLIsYO9xzw — ElPanaTony (@ElPanaTony) 21 de octubre de 2018

Soy el único al que Maluma se le parece a Paquita Salas? pic.twitter.com/5EWuHyCOYZ — Diegositu (@pelirrojohungry) 21 de octubre de 2018

Ahora entiendo todo Miley Cyrus reencarnó en Maluma. pic.twitter.com/djweszcTg7 — 🦇 (@21bdc) 21 de octubre de 2018

¿Alguien coincide conmigo de que maluma ahora es el príncipe encantador? pic.twitter.com/wS5A93JtYS — Valentina. (@sinfoniadeIaIma) 21 de octubre de 2018

Ahora que tenemos a Maluma como Miguel, ¿quién será Tulio? pic.twitter.com/ypY6Fr9Xb2 — ѕheitanás 🎃🖤 (@Sheishieteosho) 21 de octubre de 2018

Ahora Maluma está rucia, estoy tratando de ver las diferencias con Dua Lipa y me cuesta 👀✨ pic.twitter.com/sejQPf27UG — ˙ ͜ʟ˙ (@pipodiaz) 21 de octubre de 2018

@maluma viendo los partidos del halcón, quedo deslumbrado con el look de Bkcc, siempre marcando tendencia el DT. pic.twitter.com/JBz5jECrEC — ElShowDelDefe (@ElBarDefensista) 22 de octubre de 2018

Maluma puedes enseñarnos a hacer el amor? pic.twitter.com/6poB9esWrt — Bearcito (@LuisPortaDm) 21 de octubre de 2018