22 / octubre / 2018

Luis Fonsi explicó las razones de la cancelación de su visita a Chile junto a Daddy Yankee

En septiembre pasado nos enteramos de la cancelación de los shows que realizarían Luis Fonsi junto a Daddy Yankee en Chile, hecho que terminó con una demanda judicial de por medio.

A un mes del atado Fonsi quiso entregar su versión de lo ocurrido en su primera entrevista con un medio chileno desde entonces. En conversación con La Tercera, el puertorriqueño explicó: “Desafortunadamente, los conciertos que estaban pactados con mi hermano Daddy Yankee no se pudieron dar por un conflicto que hubo entre la oficina de él y el empresario del concierto”.

Agregando que: “Según entiendo, tuvo que ver con un incumplimiento de contrato de parte del empresario a Daddy Yankee. Por ende, la oficina de Daddy Yankee se retiró del concierto (…). Pero seguimos hacia adelante. Esto no significa que no va a haber más conciertos, para nada. Sólo estos tres shows no se pudieron dar por una cuestión contractual. Repito, fue por el empresario que le falló a la oficina de Daddy Yankee, y yo apoyo a Daddy Yankee”.

Además el artista aprovechó de una para desmentir que entre ellos haya mala onda y definió la polémica como una simple falsedad: “Lo supe. Y como ya aclaré a través de un comunicado, y también hizo Daddy Yankee, sin dudas, esa fue una noticia falsa”.

“Nosotros hemos cantado la canción en muchas ocasiones. Inclusive, hace un mes cantamos juntos, y hace dos meses hicimos varios conciertos similares en España. También, él cantó en mi concierto. Esa noticia fue bastante rara que surgiera de la nada” dijo el cabro.