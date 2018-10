31 / octubre / 2018

Esta señora dice que un duende la visita por las noches para “ponerle weno”

María Concepción Zacaría asegura que la criatura baja de los árboles y se mete en su cama.

María Concepción Zacaría es una mujer de Tecomán, en el estado de Colima (México), quien se ha hecho conocida en las redes sociales luego que se difundiera un video en el que asegura que un duende le hacía el amor.

En las imágenes, la mujer reconoce que antes no creía en duendes y esas cosas, pero después de la experiencia que vivió, su percepción cambió completamente.

Zacaría asegura que el supuesto duende bajaba de los árboles y se metía en su cama mientras ella estaba durmiendo. En un comienzo la mujer pensaba que su esposo, quien no duerme en la misma habitación, era quien se metía a su cama. Sin embargo, el hombre le aseguró que no era el responsable.

“Un día le dije a mi viejo que por qué iba a mi cuarto y me dijo que no. Es que un duende me vino a hacer el amor, le dije y qué bonito sentía”, dijo.

Tiempo después, fue su esposo quien aseguró ver el duende arriba de los árboles, lo que terminó por convencerlo. “Sí existen los duendes, no crean que no. Yo siempre supe que no fue un sueño. Sentía ‘lo mojado’. La verdad es que sí existen las cosas”, señaló la mujer.

Foto: Captura de video