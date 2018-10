08 / octubre / 2018

“No voy a ocultar las marcas”: joven denunció a millonario campeón de motocross por Instagram

Erick Bretz se enojó por una foto que su novia brasileña compartió en la red social.

Melissa Gentz sufrió una brutal paliza de su novio, el millonario campeón de motocross Erick Bretz, y la joven de 22 años no dudó en compartir una foto en las redes sociales para denunciarlo.

“No voy a ocultar las marcas de mi historia, porque NINGUNA mujer debe pasar vergüenza o sentirse culpable de haber sufrido violencia doméstica”, escribió la brasileña en su cuenta de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝙼𝚎𝚕𝚒𝚜𝚜𝚊 𝙻 𝙶𝚎𝚗𝚝𝚣 (@melissalgentz) el 26 Sep, 2018 a las 7:14 PDT

Una foto que publicó Melissa con anterioridad en su cuenta hizo que Bretz se enfadara y, según relató la joven, luego de eso la agredió, mientras se encontraban en la residencia que comparten el Florida, Estados Unidos, recoge 20 Minutos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝙼𝚎𝚕𝚒𝚜𝚜𝚊 𝙻 𝙶𝚎𝚗𝚝𝚣 (@melissalgentz) el 24 Sep, 2018 a las 1:01 PDT

Gentz decidió que no tenía por qué ocultar la foto, y la volvió a subir junto a otras en las que se ve la brutal agresión que sufrió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝙼𝚎𝚕𝚒𝚜𝚜𝚊 𝙻 𝙶𝚎𝚗𝚝𝚣 (@melissalgentz) el 30 Sep, 2018 a las 6:21 PDT

“Vuelvo a poner esta foto porque mi ex novio me hizo quitarla. Él dijo que una mujer con novio no podía poner una foto ‘mostrando los pechos’ en Instagram. Pido que TODAS las mujeres tengan la fuerza y el coraje para terminar relaciones abusivas como la mía. Comenzó con quejas de mis fotos en el Instagram, después de los comentarios en las fotos, mensajes que recibía en el Whatsapp, hasta que me cogió por el pelo y dijo que necesitaba aceptar que yo era la mujer de la relación. Un hombre que te trata así no te respeta y no te ve como un ser humano. Él no va a cambiar”, denunció la brasileña.

Fotos: Instagram.