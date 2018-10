18 / octubre / 2018

Orange Is The New Black llegará a su fin con la séptima temporada

Los fanáticos de Orange is the New Black han sido sorprendidos con una noticia no muy buena, ya que Netflix anunció A través de un video con sus actrices que la séptima temporada de la serie será la última.

La producción, que cuenta la historia de varias reclusas, fue uno de los primeros programas originales de Netflix y ha sido sin duda uno de los más exitosos.

“Advertencia: Esto puede hacerte llorar. La temporada final, 2019”, decía la cuenta de Instagram de la serie, junto a un clip con sus protagonistas que incluye a Uzo Aduba, Taylor Schilling, Laura Prepon y Dascha Polanco, despidiéndose.

Cabe recordar que en su sexta temporada Piper (Taylor Schilling) es liberada anticipadamente de la prisión, y sugiere que escribirá un libro sobre sus experiencias.

“Después de siete temporadas, es hora de salir de prisión. Extrañaré a todas las damas de Litchfield y al increíble equipo con el que hemos trabajado”, dijo Jenji Kohan (su creadora) en un comunicado, añadiendo: “Mi corazón es naranja (orange) pero … se desvanece a negro (black)”.