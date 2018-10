09 / octubre / 2018

Sale a la luz el documento que Cristiano Ronaldo firmó con la mujer que lo acusa de violación

Ambas partes llegaron a un acuerdo con el fin de que el supuesto encuentro sexual no se hiciera público. A cambio la modelo recibió 375.000 dólares.

A Cristiano Ronaldo le llueve sobre mojado y en un camino cada vez más empinado. Es que además de todo lo que se ha publicado sobre la acusación de violación que pesa en su contra por parte de Kathryn Mayorga, ahora un diario alemán publicó el documento que detalla el acuerdo que habría alcanzado el futbolista con la exmodelo tras mantener un encuentro sexual en 2009.

En el documento que dio a conocer el medio “Der Spiegel” se puede ver que la cifra que acordaron por guardar en secreto este encuentro, que ella asegura que fue una agresión sexual, fue de 375.000 dólares. Pese a este, Mayorga interpuso la semana pasada una demanda contra el portugués.

“No hay dudas sobre la autenticidad del documento”, indicó el diario sobre el acuerdo en el que se puede apreciar la firma del jugador y Mayorga, además de sus abogados. En el documento firmado, el futbolista habría utilizado seudónimo “Topher”.

Ronaldo no tardó en negar la acusación de Mayorga: “Niego firmemente las acusaciones que se han lanzado contra mí. La violación es un crimen abominable que va en contra de todo lo que soy y en lo que creo. A pesar de que puedo aclarar mi nombre, me niego a alimentar el espectáculo mediático creado por personas que buscan promocionarse a mi costa. Mi conciencia clara me permitirá esperar con tranquilidad los resultados de cualquier investigación”, declaró.

En su declaración, Mayorga asegura que ella se negó hasta en tres ocasiones a mantener relaciones con el astro en un hotel de Las Vegas en 2009. Pero, según afirma la modelo, Cristiano Ronaldo le habría forzado y que acabaron teniendo “sexo anal, sin lubricante ni preservativo”, recoge ABC.

La exmodelo también dijo que ella intentó denunciar desde el primer momento lo sucedido, pero que no tardaron en firmar el acuerdo que ahora ha salido a la luz. Tras su denuncia, las autoridades de Nevada han reabierto el caso.

El jugador de la Juventus no niega el encuentro sexual, pero asegura que se trató de una relación basada en el consentimiento mutuo. La batalla legal sin duda será dura, ya que Mayorga ha contratado a los mejores abogados estadounidenses.

Fotos: Shutterstock/Der Spiegel.