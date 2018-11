29 / noviembre / 2018

Video: Hombre olvidó el celu en casa de su novia y ella destapó sus infidelidades

Los descargos de la mujer engañada se volvieron virales. Sin embargo, el sujeto contestó y acusó que lo están difamando.

En tiempos en que el celular es la “caja negra” de las relaciones amorosas, olvidarlo a merced del otro puede resultar realmente catastrófico. Si no que lo diga un argentino que dejó el aparato en casa de su novia y que terminó siendo expuesto en las redes sociales.

Es que su pareja, Gabriela González, no perdió la oportunidad de revisar las conversaciones privadas que había en su teléfono móvil, donde descubrió sus infidelidades.

“Quería contarle a todas las chicas de Instagram que Marcelito se olvidó el celular en mi casa, pobrecito. ¡Pobre Marcelo!”, comenzó a decir la indignada joven en las historias de Instagram de la cuenta del sujeto.

Según el relato de Gabriela, Marcelo pasó la noche junto a ella y al día siguiente fue a trabajar, pero se le quedó el teléfono. En el aparato encontró fotografías, videos y conversaciones sexuales con distintas mujeres, y por eso decidió dejarlo en evidencia.

Nunca se olviden el celular en la casa de su Novia… POBRE MARCELO! 🥀⛪⚰ pic.twitter.com/lm9OAWac1h — D. Mensur (@_DMensur) 24 de noviembre de 2018

“La verdad yo no lo puedo creer (…) lo peor de todo es que me dice, ‘ay no, si es una broma’. Sépanlo chicas, a todas les miente y les dice que no tiene novia. Chicas, les estoy advirtiendo”, afirmó.

Pero Marcelo respondió, también en su cuenta de Instagram: “A ver. En principio quiero desmentir que estaba de novio con ella, hace dos meses me separé. Por otra parte me duele ver esta sociedad donde sólo escuchan una versión de los hechos y toman partida”.

“Me parece injusto, además de que violaron mi intimidad y la de todos los que hablan conmigo, me difamaron. Por suerte cuento con el apoyo de mi familia y amigos que saben que clase de persona soy, y me apoyan en este momento. Lamento la enorme cantidad de gente que me insultó por mensajes privados. Por suerte tengo una vida más ocupada que la de ellos. Saludos”, fue el descargo del argentino.

Foto: Captura de video.