Co creador de Marvel comics, Stan Lee muere a los 95 años

12 / noviembre / 2018

Una triste noticia han recibido los fanáticos del Universo Marvel ya que este lunes se ha confirmado el fallecimiento del hombre que co-creó Marvel Comics, Stan Lee quien murió a los 95 años de edad debido a problemas de salud.

Según informó el sitio TMZ , fuentes afirmaron que una ambulancia llegó a la casa de Lee en Hollywood Hills este lunes por la mañana y lo llevaron al Centro Médico Cedars-Sinai, donde falleció.

Su hija, J.C., confirmó el deceso al mencionado medio estadounidense. “Mi padre amaba a todos sus fans. Era el hombre más grande y más decente”.

Además el mismo portal de información menciona que Stan había sufrido varias enfermedades en el último año, como neumonía y problemas de visión.

Lee comenzó a Marvel con Jack Kirby en 1961 con Los Cuatro Fantásticos. Spider-Man, Black Panther, The Incredible Hulk, X-Men, Iron Man y The Avengers también son parte de su creación.

Tras conocer la lamentable noticia DC Comics dedicó un conmovedor mensaje a Stan:

“Cambió la forma en la que miramos a los héroes, y los cómics modernos por siempre llevarán su marca indeleble. Su contagioso entusiasmo nos recordaba porqué nos enamoramos de estas historias en primer lugar. Excelsior, Stan”, indicó la firma.

— DC (@DCComics) 12 de noviembre de 2018