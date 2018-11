09 / noviembre / 2018

Hombre de 69 años quiere rebajar su edad legalmente a 49 para tener éxito en Tinder

“Mi edad me discrimina y tengo derecho a cambiarla”, asegura el holandés Emile Ratelband.

Emile Ratelband tiene 69 años, pero se siente como si tuviera 20 años menos. Por eso inició una lucha legal para que la justicia le rebaje la edad a 49 años.

Ratelband, un holandés que trabaja como orador motivacional, dice que la edad que tiene no lo representa, ya que se siente un alma joven. Además, señala que actualmente tiene limitaciones debido a su edad.

“Como tengo 69, estoy limitado. Si tengo 49 años, entonces puedo comprar una casa nueva, manejar un auto diferente”, asegura.

Pero el tema de la edad no es solo por un tema económico o de opciones de financiamiento. También dice que le afecta para encontrar pareja. “Cuando estoy en Tinder y sale que tengo 69, no recibo ninguna respuesta. Cuando tenga 49, con la cara que tengo, estaré en una posición de lujo”, señala.

Pero lo de la edad y de sentirse más joven no es solo una impresión de Ratelband, ya que según señala, los médicos también lo apoyan, siente “un dios joven”.

Aclara que está totalmente cuerdo y que no tiene el síndrome de Peter Pan, como lo indican los informes psicológicos. “Mi edad me discrimina y tengo derecho a cambiarla”, asegura.

Uno de sus argumentos es que el mundo ha cambiado y que al igual como mucha gente tiene derecho a cambiar de sexo, él también debería tener la opción de cambiar su edad.

“El mundo ya no es el mismo que el de nuestros padres. Ahora la gente se puede cambiar de sexo si no se siente cómoda en su cuerpo. ¿Por qué no me voy a poder poner la edad que yo creo que tengo, tanto física como psicológicamente? Solo hay que verme”, señala a El Mundo.

Incluso está dispuesto a renunciar a su pensión, ya que con 20 años menos, dejaría de ser un jubilado. “Me quiero volver a casar, volver a tener hijos, comprar una casa, un coche, tener el trabajo de mis sueños y vivir la vida sin barreras de la edad”, señala.

Ratelband asegura que cuando planteó su caso al tribunal, los jueces se rieron en su cara, pero cuando entregó sus argumentos le terminaron encontrando la razón.

Por el momento está a la espera de que la justicia se pronuncie, lo que podría ocurrir dentro de un mes. Por el momento, este hombre sigue con la ilusión de tener la edad que realmente lo representa.

Fotos: Facebook/Shutterstock/Captura de video