La extraña araña con “cabeza de perro” hallada en la selva ecuatoriana

This is not a photoshopped image. This is a real photo of an actual living arachnid, a cousin of spiders, called the bunny harvestman (Metagryne bicolumnata)

But clearly it should be called THE GRIM

cc @jk_rowling

Photo by Andreas Kay pic.twitter.com/jcw75n1X62

— Ferris Jabr (@ferrisjabr) 31 de octubre de 2018