Video: Enamorado chiquillo le pide matrimonio a su novia en una maratón

08 / noviembre / 2018

En cosas del amor todo es posible, sobre todo si de propuestas de matrimonio hablamos ya que la originalidad es algo que no puede faltar.

Al parecer eso pensó un enamorado joven a quien se le ocurrió hacerle esta importante propuesta a su amada en medio de una maratón.

Resulta que la enfermera Kaitlyn Curran corría por primera vez una de las carreras más importantes del mundo y fue en esta especial ocasión que fue interrumpida en el kilómetro 25,7 por su pareja Dennis Galvin, para pedirle matrimonio.

Según informa la cadena de televisión estadounidense CBS fue la prima del ahora novio quien registró el momento, asegurando que luego de llorar y emocionarse, lo abrazó y le dijo “ok, tengo que terminar mi carrera”.

SHE SAID YES: A woman who was running in Sunday’s New York City Marathon was at mile 16 when her longtime boyfriend hopped over the barrier and dropped to one knee. She ended the day with a medal around her neck and a ring on her finger. https://t.co/8xbZ6P24RM pic.twitter.com/YizdEJYOhc

— CBS Evening News (@CBSEveningNews) 5 de noviembre de 2018