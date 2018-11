20 / noviembre / 2018

Video: Los insultos de una mamá a jugadores que “expulsan” a su hijo de Pokémon Go

Los hombres a los que encaró compartieron el video en redes y se volvió viral.

Pokémon Go sigue siendo uno de los juegos más populares y por eso no es raro encontrar aglomeraciones de personas en lugares públicos cuando aparece uno de los personajes.

Ahora se ha vuelto viral en las redes sociales un video en el que se puede ver a una mujer encarando a unos hombres que no dejan que su hijo gane puntos cazando pokemones.

Al parecer, el niño no puede conseguir los codiciados personajes de Pokémon Go, al tener que competir con los hombres mayores. Y no puede conseguir las monedas que equivalen a puntos.

“Doña, ¿por qué nos molesta? ¿Qué pasa con usted?”, le dice el conductor del vehículo a la mujer que está en el automóvil de al lado. “Pues que te tienes que alejar de los pokemones”, responde ella. El hombre quiere saber a qué viene eso, y ella contesta que su hijo también quiere “cobrar”, refiriéndose a las monedas del juego.

Los hombres, entre risas, le responden que se trata de un juego, intentando que la mujer se calme, pero ella continúa: “anda, jueguen con otro, no con un niño”, les dice para defender a su hijo.

Foto: Captura de video.