23 / noviembre / 2018

Vendió su hogar para casarse con un hombre menor, pero todo terminó de la peor forma

La viuda, de 60 años, admite sentirse “estúpida” y lamenta no haber oído a su familia cuando le advirtieron que no lo hiciera.

Dejó todo por amor y ahora se arrepiente. Diane De Zoysa, de 60 años y originaria de Inglaterra, quedó prácticamente en la calle, luego que su joven esposo, de solo 26, fuera asesinado por una pandilla en su país natal, Sri Lanka.

Y es que la británica gastó todos sus ahorros para conseguir al chico de sus sueños, un “toyboy” al que conoció en 2011 durante una vacaciones en la isla del golfo de Bengala.

La mujer gastó una cifra equivalente a unos 120 mil dólares para dárselos a su esposo Priyanjana De Zoysa. Diane se casó con el joven y hace dos años vendió su casa en Reino Unido para mudarse junto a él en Sri Lanka.

Con el dinero le compró un nuevo hogar y un vehículo. Pero cuando Priyanjana murió el año pasado, en una confusa pelea de pandilleros, la mujer se quedó sola en el país, sin dinero y sin nada a su nombre, excepto algunas deudas.

“Pensé que me amaba de verdad, pero obviamente no lo hacía. Me siento algo estúpida ahora porque no escuché a mi familia y a mis amigos”, dijo Diane al Daily Record. “Ellos me dijeron que era todo por el dinero”, agregó.

Es que de acuerdo a su relato, es posible que el hombre tuviera otra esposa, debido a unos documentos legales que encontró. Además, contó que “la familia de él prácticamente me tenía en arresto domiciliario, no podía salir ni a la playa”.

Diane regresó a Reino Unido, peroasegura que su pensión no le alcanza para vivir, ya que no tiene casa propia ni ahorros.

Fotos: Redes sociales.