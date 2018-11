Video: Vivaracho perrito se chorea a otro más pequeño

12 / noviembre / 2018

A diario nos encontramos en la web con videos protagonizados por animales los que rápidamente suelen hacerse viral.

Por eso una usuaria de Twitter quiso compartir un registro, el que originalmente fue subido en el sitio Reddit y que además que se ha vuelto viral por lo curioso y tierno ya que está protagonizado por dos canes.

En este se pude ver a un raza golden retriever, jugando con otro perro mucho más pequeño, de raza pomerania. A los segundos, el grandote toma la correa de su compañero de juegos y aprieta cachete.

Lo divertido es que la dueña del can más chico comienza a perseguir al Golden, pero este logra escapar, entre las risas y sorpresa de los testigos.

Se desconoce el desenlace del video, que por las imágenes, tuvo lugar en Japón.

please enjoy this video i found on reddit of a dog trying to steal another smaller dog pic.twitter.com/tM82uk9XLE

— caitsgiving day parade (@chaeronaea) 7 de noviembre de 2018