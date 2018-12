28 / diciembre / 2018

Macaulay Culkin, conocido en todo el mundo por interpretar a Kevin McCallister en la cinta navideña “Mi pobre angelito”, anunció a través de Twitter que a partir de 2019 su nuevo nombre legal será: Macaulay “Macaulay Culkin” Culkin.

Aunque parece broma del día de los inocentes, no lo es. El actor realizó hace un mes una encuesta en su red social para que el público escogiera su segundo nombre “Mi segundo nombre es algo tonto ¿Larry? ¿Naranja? Honestamente, ya ni me acuerdo. Entonces les pido a todos ustedes que me envíen sugerencias para ir al registro civil y explicarles por qué quiero cambiarlo”, escribió en su cuenta.

La encuesta la realizó en su web oficial Bunny Ears, una página de falsa actualidad en la que Macaulay parodia a los medios convencionales.

Las opciones era “Shark Week”, “Kieran”, ”TheMcRiblsback”, “Publicity Stunt” y “Macaulay Culkin” siendo este el ganador con más de 60.000 votos.

“Feliz Navidad a todos. Mi nuevo segundo nombre ha sido elegido. Ustedes votaron y el ganador es claro. Desde el 2019, mi nombre legal será: Macaulay Macaulay Culkin Culkin. Suena bastante bien… Si es que les gusta mi nombre”, publicó en Twitter.

Merry Christmas to me, from all of you!

My new middle name has been chosen. You voted and the winner is clear.

In 2019 my new legal name will be:

Macaulay Macaulay Culkin Culkin.

It has a nice ring to it (if you like my name).#MerryChristmas

— Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) 25 de diciembre de 2018