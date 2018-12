04 / diciembre / 2018

“Asade con huese”: original cartel con lenguaje inclusivo llama la atención en redes

Una carnicería argentina ofrece además “chulete”, “noville”, “osobuque” y “cordere”.

El anuncio de la RAE hace unos días sobre el lenguaje inclusivo instaló el debate en los países de habla hispana. La institución lingüistica rechazó el uso de “todas y todos; todes y todxs” en el marco de la publicación de un libro de estilo con recomendaciones del uso del idioma en entornos digitales.

Sin embargo, aunque el anuncio generó un tenso debate sobre la necesidad de reformar el idioma, hay personas que se lo toman con humor. Es el caso de los trabajadores de una popular carnicería de Argentina, quienes se saltaron todas las reglas de la RAE para crear un ingenioso cartel publicitario.

En el cartel se puede ver la clásica oferta de carnes, pero esta vez todas las letras finales fueron reemplazadas por “e”, para así satirizar con el lenguaje inclusivo. “Asade con huese”, “osobuque” y “cordere”, son parte de la oferta para preparar un rico asado o una buena salsa, recoge ADNSUR.

Las reacciones en redes sociales no tardaron en llegar. Las opiniones de los usuarios estuvieron divididas entre lo divertido y original del pizarrón, y lo polémico del lenguaje inclusivo y el anuncio de la RAE. Lo cierto es que, estés de acuerdo o no, la carnicería argentina logró llamar la atención no sólo de su clientela sino que también de toda Latinoamérica.

Foto: Twitter.