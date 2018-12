19 / diciembre / 2018

Los grupos de WhatsApp son una herramienta indispensable a la hora de ponerse de acuerdo con un grupo de personas. Este es el caso de los grupos familiares, de amigos o de apoderados del colegio en donde conversan temas en relación a sus hijos en clases.

Por eso se vuelve molesto cuando llegan más de 100 notificaciones hablando de temas que nada tienen que ver con el objetivo del grupo. Un ejemplo de ello es el español Eugenio D’Ors quien a través de su cuenta de Twitter contó como logró salir de un grupo de apoderados.

Eugenio explicó que: “En realidad todo empezó en la reunión que se hizo en junio para darnos la bienvenida al colegio. Yo ahí ya me puse de mal rollo (mal humor), porque detecté una cuchipandi (cofradía) de papis y mamis, unos quince, que ya se conocían de la guardería. Ya se estaban haciendo los dueños del cotarro (grupo)”.

Un día se dio cuenta que tenía 84 notificaciones y, considerando que ya era demasiado, sobre todo porque eran temas ajenos a la escuela, decidió hacer notar su enojo y le dijeron que simplemente silenciara el grupo, incluso preguntó sobre el ramo de inglés y nadie le respondió.

Frente a ello optó por crear un plan con su esposa, quien también era parte del grupo, para que lo expulsaran y decidieron conversar temas privados por ahí, con diálogos como: “Cariño, ¿has colgado la ropa?” y su esposa respondió: “Sí, pero el calzoncillo del niño lo he vuelto a meter”.

El administrador se molestó por la conversación y le pidió que parara, frente a la negativa, logró que lo echaran. Hoy nadie lo saluda en las reuniones, lo cual no le afecta pues considera que nunca lo ayudaron en cosas importantes.

No tardaron en saltar varias mamis y algún aliado. Que qué vergüenza, que por favor, que qué me había pensado. Yo de vez en cuando añadía “jajajaja” y ya está. Intervino el administrador. “Cualquier otro mensaje de mal gusto y tendré que tomar medidas”. Me la dejó botando.

Contesté: “¿Que te tomarás medidas? Yo no lo haría, Alex, no creo que aguantes la comparación con el negro”. Al cabo de unos segundos: “Has sido expulsado del grupo”. Lo mejor fue que no cayeron en la cuenta de que mi mujer todavía estaba, de hecho todavía está.

Hace tres meses que comenzó el curso y no me saluda nadie, tampoco yo doy pie, siempre me mantengo alejado de los grupitos, me provocan urticaria. De hecho no sé ni quiénes son los papis de mi curso, me suena alguna cara, el único el calvo del Álex, el que me echó. A ese ni agua.

— Eugenio d’Ors (@ra_LA_me) 14 de diciembre de 2018