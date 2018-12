19 / diciembre / 2018

“Debes demostrar el amor, antes de que sea tarde”: la emotiva reflexión que se hace viral

Hugo Baronti compartió el texto en su Facebook y se ha viralizado en redes

Muchas veces la vida agitada de las grandes ciudades nos impide detenernos un momento y reflexionar sobre lo que se está haciendo y sobre la importancia de las cosas que en apariencia no parecen ser de importancia pero sí lo son.

Hay ocasiones en que es bueno bajar la velocidad y pensar un poco en las personas que nos rodean, como lo hizo Hugo Baronti, un usuario de Facebook que relató un episodio que vivió en el Persa Bío Bío en Santiago luego de salir de una peluquería que va regularmente a cortarse el cabello.

“A la pasada veo en la calle a un señor que vende tostadores de pan, esos de latón, herramienta de cocina que como sabemos se usa solo en Chile… le pregunto el precio y me dice 1500… lo miro con cara inquisidora y sin decir nada sigo mi camino… mi primera reacción fue pensar que era caro… en mi mente estaba la idea de encontrar uno de esos que venden como de remate a luka… pero a poco de caminar me quedo pensando que era muy probable que esos los hacía él mismo”, dice el texto que publicó en las redes sociales.

Baronti agrega que se arrepintió de no comprarle el tostador al anciano, quien presumiblemente estaba obligado a trabajar a esa edad debido a la precariedad de su jubilación. El episodio lo tuvo pensando varios días hasta que decidió volver al lugar para encontrarlo y comprar uno de sus productos.

“Ubico el lugar donde el señor se ponía, le pregunto a un vecino y me dice: no, el caballero de los tostadores falleció ayer en la tarde… se lo llevaron malito a última hora… la señora de la esquina sabe más… es que estaba enfermo… ¿usted era un cliente? me pregunta… no, no alcancé a ser su cliente, le respondo”, relata en el texto.

“Di la vuelta y caminé sin mirar a ninguna parte. Y no sé porqué recordé a mi madre que siempre me decía, debes demostrar amor, debes demostrar el amor, antes de que sea tarde”, finaliza el conmovedor texto que se ha viralizado por las redes sociales.

Foto: Shutterstock