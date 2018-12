28 / diciembre / 2018

Destapan engaño de Instagramer que abusó de Photoshop para mentir a sus seguidores

Johanna Olsson recortó su cuerpo y lo colocó en diversos paisajes de París como si realmente hubiese estado allí.

Johanna Olsson, una instagramer inglesa que vive en Londres, se ha vuelto conocida en las redes sociales porque se dedica a viajar por el mundo y a compartir las imágenes que sus lujosas aventuras. Ella misma se denomina “travel influencer”, pero ahora sus mentiras han quedado al descubierto.

En su perfil, donde tine más de 500 mil seguidores, suele poner instantáneas de sus impresionantes viajes, como los de toda ‘bloguera’ que se precie: hoteles de lujo, restaurantes exquisitos, paisajes increíbles y, lógicamente, siempre con los looks más exclusivos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Johanna Emma Olsson (@johannaeolsson) el 11 Dic, 2018 a las 8:34 PST

Sin embargo, con las últimas fotos que ha compartido de su estancia en París algo no cuadraba. Sus seguidores no tardaron en analizar las imágenes y darse cuenta de que había gato encerrado: un exceso de Photoshop más que evidente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Johanna Emma Olsson (@johannaeolsson) el 17 Oct, 2018 a las 5:28 PDT

Las publicaciones se llenaron de comentarios y Johanna, después de suprimir la opción de que sus seguidores puedan dejar sus opiniones por escrito, confesó. Sí, usó Photoshop en las fotos de su viaje a París aunque, según su explicación, todo ha sido un malentendido, consigna Cosmopolitan.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Johanna Emma Olsson (@johannaeolsson) el 3 Oct, 2018 a las 9:30 PDT

“¡Chicos! Estaba en París, en este restaurante, y me sentaron en una mesa sin vistas. Yo realmente quería una foto con las vistas perfectas de París para inspirarlos, así que en vez de quejarme y pedir que me pusieran en otro lugar, decidí tomar una foto del fondo que más me gustara y ‘photoshopearla’. Eso es todo. Está todo en mis historias destacadas si quieren verlo, así que pueden ir y ver realmente estas vistas de París si nunca han estado, que es lo que yo quería. He hecho lo mismo en tres fotos que he puesto de París en las que he cambiado el fondo para hacerlo más bonito“, es la declaración de la influencer.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Johanna Emma Olsson (@johannaeolsson) el 1 Oct, 2018 a las 8:09 PDT

Lo cierto es que Johanna Olsson defraudó a sus seguidores. Y con esta acción, esta reina de Instagram ha perdido no solo su corona, sino también su credibilidad.

Fotos: Instagram.