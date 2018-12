19 / diciembre / 2018

Gato viaja 1.200 kilómetros tras ser enviado por error en un paquete de mensajería

El felino viajó 17 horas en camión desde Nueva Escocia hasta Montreal en Canadá

Baloo es un gato canadiense que viajó 1.200 kilómetros, en un viaje de 17 horas por carretera en un camión, de Nueva Escocia hasta Montreal, luego de ser enviado por error en un paquete de mensajería. En animal viajó sin el conocimiento de su dueña, que no se dio cuenta que su mascota había entrado dentro de una caja llena de llantas.

“Se introdujo dentro del paquete, así que no estaba situado arriba y no se veía. Había entrado a través del pequeño agujero del borde del paquete hacia abajo en el fondo de la caja”, contó Jacqueline Lake, propietaria de Baloo.

El gato fue descubierto en la oficina de la empresa en Montreal. El conductor sospechó cuando vio y olió orina en la parte trasera del camión. Abrió el paquete y descubrió al felino.

Desde la empresa logística avisaron a la asociación animalista Society for the Prevention of Cruelty to Anunals (SPCA) para que se hicieran cargo de Baloo. Con el código de seguimiento de Purolator, la SPCA pudo encontrar a los dueños del gato en Nueva Escocia, publica La Vanguardia.

“Por supuesto que estaba extremadamente sorprendida y aliviada cuando nos llamaron. Había colgado carteles por todas partes y en todas las redes sociales”, dijo Lake.

Freedom Drivers, una organización sin finesde lucro que transporta animales, se encargó de devolver a Baloo a sus dueños.

Fotos: Shutterstock.