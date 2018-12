13 / diciembre / 2018

Maluma desata polémica al hacerse una foto con un tigre bebé

Maluma decidió tomarse un descanso temporal de los escenarios, pero no ha estado exento de escándalos primero fueron sus dichos a una participante de “La Voz México” y ahora una foto que subió a su cuenta de Instagram.

En su estancia en el país azteca visitó un santuario de rescate de animales, así lo mostró en sus redes sociales. Para algunos este post no fue de ninguna gracia surgiendo así una nueva polémica.

En los comentarios del post se puede ver cómo las personas han reaccionado “Deja al pequeño tigre en paz”, “Eso no se hace, ese animal debería estar en su hábitat natural, es maltrato” o “Esos animales pertenecen a la selva, no a una jaula”. Por el momento, el cantante no ha hecho ninguna declaración al respecto.