31 / diciembre / 2018

Mujer se aburrió de su esposo y lo puso a la venta en internet por solo 20 dólares

Dorte L., de 40 años, no quiso regalarlo porque los interesados podían considerar que no valía la pena.

Con el paso del tiempo las relaciones amorosas se desgastan y las personas comienzan a notar con mayor frecuencia los defectos del otro. Es lo que le sucedió a una ciudadana alemana, quien se aburrió de la negatividad de su marido y no encontró nada mejor que ponerlo a la venta por internet.

La mujer, de 40 años y originaria de Hamburgo, publicó un anuncio en eBay para venderlo a precio módico: 18 euros, es decir unos 20 dólares. El hombre figuraba como un ítem “usado”.

Dorte L. mencionó estar harta de su esposo, por lo que decidió ver cómo le iba ofertándolo. No quería regalarlo, porque los interesados podían considerar que no valía la pena, publica Daily Mail.

“Estimadas interesadas, en los días previos a las fiestas navideñas me di cuenta de que simplemente no encajábamos más. Me gustaría entregar a mi esposo. Se excluye el intercambio. Solicitudes por correo electrónico”, puso en el anuncio.

Dorte contó al Hamburger Abendblatt que “el anuncio fue muy bien recibido. Hubo muchos comentarios positivos y alguien me envió muchos emojis sonrientes. No quería hacer un drama de esto, fue sólo por diversión”.

Fotos: Shutterstock.