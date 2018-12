Netflix: Estas son las 10 series más “maratoneadas” por los chilenos

11 / diciembre / 2018

No es novedad que Netflix es una de las plataformas más populares de streaming y además en Chilito somos mandados a hacer para ver series. De hecho hay usuarios que no se quedan conformes con ver sólo un episodio ya que son capaces de ver la temporada completa de una.

Por eso este martes la plataforma publicó en Twitter el listado con esta información de varios países, incluyendo el nuestro.

¿Has visto alguna de estas?

🇨🇱

1. The Forest

2. Distrito Salvaje

3. La Catedral del Mar

4. The Seven Deadly Sins: Revival of The Commandments

5. Ingobernable: Temporada 2

6. Bodyguard

7. Safe

8. El mundo oculto de Sabrina

9. Anne With an E: Temporada 2

10. The Rain

— Netflix LATAM (@NetflixLAT) 11 de diciembre de 2018