17 / diciembre / 2018

“No tenía paciencia”: Brian May revela lo que Freddie Mercury hubiese odiado de la cinta de Queen

El guitarrista dijo que para el cantante hubiese sido insoportable estar en el set de grabación.

“Bohemian Rhapsody” se estrenó hace ya varias semanas, pero todavía muchos siguen hablando de la cinta que aborda la historia de Queen. Ahora fue el propio Brian May quien volvió a hacer referencia a la película, para decir que es lo único que Freddie Mercury hubiese odiado del proyecto cinematográfico.

Uno de los motivos por los que la biopic tiene tanto éxito tiene que ver, sin dudas, con que los integrantes originales de la banda Brian May y Roger Taylor, hayan estado detrás del set permanentemente y, claro, participaron en la escritura del guion. Por desgracia, Freddie no tuvo la misma oportunidad, pero si la hubiera tenido, hay un detalle que seguramente hubiese odiado.

Mercury fue uno de los mejores vocalistas de la historia de la música. Cada vez que se subía al escenario se transformaba. Pero definitivamente no nació para estar en un set de grabación, ni delante ni detrás de las cámaras, según explicó May en entrevista con Louder Sound, consigna Vix.

“No tenía paciencia. Le ofrecieron una residencia en el West End y él dijo: ‘Sí, lo haré. ¿Cuántos espectáculos a la semana?’. Ellos dijeron: ‘Ocho’. Y él contestó: ‘Haré un par’. No le gustaba repetir cosas. La paciencia no era una de las virtudes de Freddie. Creo que le hubiese costado aparecer todos los días en el set. No creo que hubiese durado mucho”, reveló.

Una vez más, tendremos que confiar en lo que dice el guitarrista de Queen.

Fotos: Captura de video/20th Century Fox.