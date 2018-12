06 / diciembre / 2018

Revisa el nuevo look con el que Carolina Molina volvió a Chile

Cinco años lleva radicada en México Carolina Molina, más conocida como “la Rancherita”, donde ha logrado abrirse paso en el complicado mercado azteca, lanzando algunos temas que han convertido en éxitos. Eso sí, la cantante ha dejado de lado sus inicios en el mundo de la música, y ahora optó por el género urbano.

En el marco del lanzamiento de su nuevo single Sinvergüenza, la cantante volvió a nuestro país por dos semanas, para realizar un tour de medios que la llevará por varios programas de televisión, entre los que se incluyen Rojo, Pasapalabra e Intrusos.

Y justamente durante la jornada del jueves, Molina llegó al espacio de farándula de La Red, donde habló del cambio en su carrera musical, de la ranchera al género urbano, además de presentar por primera vez en nuestro país su nueva canción.

“Lo que estoy haciendo es un estilo ritmos latinos urbanos, yo como latina, dentro de la propuesta musical, estoy haciendo bachata urbana, cumbia urbana, mambo, kizomba, reggaeton pero son distintos ritmos latinos pero urbanizados” comentó sobre el radical cambio de género musical.

Pero lo que más llamó la atención de su aparición en Intrusos fue su nuevo look, ya que la cantante ahora usa los conocidos dreadlocks. “Me hice primero trencitas porque me cansé de peinarme y pasarme la plancha, y ahora me hice dreadlocks” afirmó.

Mientras que sobre su viaje a México, Molina afirmó que: “Es un camino, valoran mucho a los extranjeros, nos dan mucha importancia, es un paso a paso y las bendiciones que me han llegado, las cosas lindas, las disfruto”.

A continuación te dejamos su presentación en Intrusos: