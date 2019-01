11 / enero / 2019

El primer restaurante nudista de París tiene que cerrar por falta de clientes

El concepto de “O’Naturel” tenía dos principios: solo se admitían clientes que cenaran desnudos y se ofrecía una carta mayoritariamente vegetariana.

Solo un poco más de un año duró la innovadora propuesta del restaurante francés “O’Naturel”, que abrió sus puertas los primeros días de diciembre de 2017 y que -según anunciaron- cerrará sus puertas el próximo 15 de febrero.

Mike y Stéphane Saada, los hermanos gemelos que imaginaron el concepto y pusieron en marcha el primer restaurante nudista de París, explicaron el cierre por estas razones: “Pura y sencillamente, cerramos por razones económicas. No hemos conseguido la clientela necesaria. Esperábamos conseguir una treintena de cubiertos, cada noche. No lo hemos conseguido. Y nos vemos obligados a cerrar, para no perder más dinero”, confesaron.

“O’Naturel” tenía dos principios fundamentales que lo sustentaban: solo se admitían clientes nudistas, que cenaban desnudos; y se ofrecía una carta mayoritariamente vegetariana. El restaurante solo abría por las noches y sus propietarios esperaban salir adelante con una media de unas treinta cenas diarias.

Para conseguir ese objetivo, los precios de “O’Naturel” eran relativamente altos. Una cena podía costar fácilmente entre 86 y 115 dólares, cuando un menú clásico, medio, puede oscilar en París entre los 28 y los 51 dólares, recoge ABC.

Sin embargo, esa no sería la única razón del fracaso. Cédric Amato, vice presidente de la ANP (Asociación Naturistas de París), dijo que “a mi modo de ver, los restauradores no estudiaron a fondo el mercado. En París (7 millones de habitantes, decreciendo), apenas hay unos 88.000 naturistas. Pero, en su inmensa mayoría, se trata de hombres y mujeres que solo practican el naturismo en las vacaciones. Quizá exista otra clientela potencial, la de los turistas y extranjeros. Hubiera sido necesario un concepto más asequible y menos rígido para poder salir adelante”.

Los hermanos Saada estiman lo contrario, considerándose víctimas de los problemas sociales, económicos y políticos por los que atraviesa Francia en la actualidad. Paradójicamente, al anunciaran el cierre, han comenzado a llover las reservas para “O’Naturel”, lo que de todas maneras no evitará el cierre definitivo.

Fotos: O’Naturel.