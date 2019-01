08 / enero / 2019

Millonario infértil demanda a ex esposa tras descubrir que no era el papá de sus tres hijos

Richard Mason es un empresario millonario quien recientemente ha hecho noticia pero no precisamente por su dinero.

Resulta que el hombre oriundo de Gales fue al médico y se enteró que era infértil debido a una fibrosis quística, una patología hereditaria que genera problemas de fertilidad, pero esto luego de haber criado a tres niños y creyendo que era el padre biológico.

Pruebas de ADN confirmaron que el hijo mayor, de 23 años, en verdad no es de él. Mientras, lo mismo ocurre con los gemelos de 19 años.

Por este motivo el sujeto decidió demandar a su exesposa, identificada como Kate Mason de 54 años, de la que se habría divorciado en 2006, por más de 200 millones de pesos. Y es que como acuerdo, en el proceso de separación, ella recibió 4 millones de libras esterlinas (actualmente, cerca de 3 mil 500 millones de pesos chilenos).

“No sabes qué es real y qué no, es como si estuviera viviendo en The Matrix (…) Alguien te dice ‘todo lo que sabes y todo lo que creías sólido y verdadero no es real, y nunca existió. No eres un padre, no puedes tener hijos, tu nombre no continuará””, dijo el afectado según el Daily Mail.

Además Mason contó que tras saber la verdad la relación con sus hijos se quebró. Comentó que “todavía veo lo que los chicos están haciendo en Facebook y es desgarrador porque vimos la graduación de los mayores allí, pero no fui invitado”.

Las investigaciones, según el medio, arrojarían que la mujer tuvo un amante en los años 90, aunque Kate sólo confesó esta relación paralela en 2016.

“Después del divorcio, ella constantemente me acosaba por más mantenimiento a pesar de que siempre cumplía con las demandas de la Agencia de Manutención de Niños“, dijo Richard “Mientras tanto, el padre biológico nunca ha pagado ni un centavo por lo que sé”, sentenció.