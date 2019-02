13 / febrero / 2019

Camila Recabarren mostró a través de Instagram sus estrías

Desde su participación en el “Miss Mundo 2012” que Camila Recabarren se ha vuelto una figura importante en la televisión nacional. Junto con participar en varios espacios, la modelo también cuenta con gran influencia en redes sociales, especialmente en Instagram.

Tras su salida del matinal de La Red “Hola Chile”, Camila ha buscado volver a potenciar su carrera en el mundo del modelaje, sorprendiendo con una serie de bellas sesiones fotográficas. Eso si, la ex chica reality, también aprovecha de mostrar su lado más natural y “real” para todos sus seguidores.

Y esto lo hizo a través de su cuenta de Instagram, donde por medio de las historias, mostró como se siente orgullosa de que le aparecieran estrías. En uno de los registros dice: “Estoy feliz porque me salieron estrías y me encantan, no las tenía antes”.