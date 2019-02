La pregunta con la que Ronaldo troleó al Super Bowl

Alguém pode me explicar por que chamam esse esporte de futebol se isso não é uma bola e não jogam com o pé? #futebolSQN

Can someone explain why they call this sport football, if it’s not a ball and you don’t play it with a foot? pic.twitter.com/mr25mjWecD

