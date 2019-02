20 / febrero / 2019

Video: Michael Bublé le pasó el micrófono a un fan en un show y quedó impresionado con su voz

Andrew Zarrillo dejó a todos con la boca abierta con su talento

Michael Bublé quedó boquiabierto al escuchar la increíble voz de uno de los asistentes a un concierto que ofreció el domingo en Georgia.

Como es habitual, el cantante ofreció el micrófono a una persona del público, justo cuando iba a interpretar el popular tema “Fly me to the moon”. El elegido fue Andrew Zarrillo, quien al tomar el micrófono dejó al descubierto su impresionante talento para el canto.

Bublé no podía creer lo que estaba viendo (y oyendo) cuando Zarrillo comenzó a interpretar el tema popularizado por Frank Sinatra. El video fue publicado por el mismo joven en su cuenta de Twitter, llenándose de comentarios y generando diversas reacciones.

Fotos: Captura de video