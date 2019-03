07 / marzo / 2019

El día en que Luke Perry se convirtió en héroe gracias a un simple globo

La historia fue revelada por el hijo de Tom Hanks, quien se topó con el actor de “Beverly Hills 90210” en un vuelo de avión.

Tras la triste noticia de la muerte de Luke Perry, quien falleció este lunes a la edad de 52 años producto de un derrame cerebral, se han ido conociendo historias inéditas del actor conocido por su participación en la serie “Beverly Hills 90210”.

Una de ellas fue revelada por Colin Hanks, hijo de Tom Hanks, quien contó la vez que Perry se convirtió en héroe gracias a un globo. “Solo le conocí una vez, pero la historia es demasiado buena como para no contarla dada la tristeza de lo ocurrido”, comienza diciendo en su cuenta de Instagram.

“Mi mujer y yo estábamos en un avión volviendo de México. Un par de filas más adelante, dos hermanos, dos niños pequeños, estaban pegándose el uno al otro. Sus pobres padres se sentían impotentes ante los gritos. Si eres un padre, lo entenderás. Hay veces en las que no puedes hacer nada. Fue así durante casi dos horas”, recuerda.

Hanks dice que 10 minutos antes del aterrizaje, la cosa empezó a ponerse “realmente mal”. Fue en ese momento, según el relato, que un hombre vino desde primera clase. Llevaba gorra, barba, gafas de sol y estaba inflando un globo.

“Lo ató y se lo ofreció a los niños como si estuviera dándole una espada a un rey. Se arrodilló, con la cabeza agachada y las manos de frente. Los niños se calmaron en milisegundos. El avión entero estalló en aplausos. 15 minutos más y probablemente habría empezado la Tercera Guerra Mundial, pero aterrizamos antes de que ocurriera”, dice Hanks.

Una vez que se bajaron del avión, pudieron ver bien al misterioso hombre que se había convertido en un verdadero héroe para todos los pasajeros.

“Le dije a mi mujer, ‘Creo que el hombre-héroe del globo es Luke Perry'”. Al acercarse confirmaron que efectivamente se trataba del actor.

“‘¡Vaya idea de genio! ¡Esas cosas no se enseñan!’. Me dijo que siempre vuela con un par de globos por esa misma razón, para dárselos a niños gritones. No sé si es verdad, pero tampoco tengo razón para pensar lo contrario. El tipo parecía todo un caballero”, concluye Hanks.

Fotos: Shutterstock