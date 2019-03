04 / marzo / 2019

Embargan al perro de una familia y lo venden por Internet ¡Insólito!

Las autoridades de la ciudad alemana de Ahlen pusieron al perro en venta por eBay.

Los perros y/o gatos son un integrante más de la familia, sin embargo, parece que aún hay personas que no entienden eso y creen que son simples mascotas.

Y parece que las autoridades de la ciudad alemana de Ahlen, son parte de ese grupo que ve a los animales como simples objetos, ya que a una familia que no había pagado los impuestos le embargaron al perro, como si se tratara de un mueble o un auto. Pero no contentos con eso, las autoridades germanas no encontraron nada mejor que venderlo por Internet.

La familia recibió la incómoda y nunca bienvenida visita de un funcionario municipal debido a que mantenía deudas impagas. Luego de valorar algunos objetos terminó llevándose a Edda, el pug de la familia. Mismo perro que luego puso en venta en eBay por 750 euros, según señala The Guardian.

Como era de esperar, lo hecho por las autoridades generó una lluvia de críticas por parte de los usuarios, quienes no concebían que les quitaran al perro.

“No sabía qué es más indignante: el hecho de que se llevasen al perro o que lo pusieran a la venta en eBay”, dijo Birgitt Thiesmann, activista por los derechos de los animales.

Ahora la familia está evaluando demandar a las autoridades de Ahlen. Además, fue criticado la forma de actuar del funcionario municipal, ya que según la ley, los objetos confiscados en un embargue, deben ser subastados públicamente y no vendidos a través de Internet.

“Los artículos confiscados deben ser vendidos en subasta pública por orden escrita de la autoridad ejecutiva municipal”, comentó una portavoz del Ministerio del Interior del estado federado.

Fotos: Shutterstock