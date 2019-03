19 / marzo / 2019

Exmujer de Michael Jackson reconoció que los hijos del artista son de un donante de esperma

El periódico británico The Sun reflotó una entrevista de 2009 en la que Debbie Rowe asegura que no tuvo relaciones sexuales con el “Rey del Pop”.

Siguen las repercusiones tras la exhibición de “Leaving Neverland”, el polémico documental que expone testimonios de presuntas víctimas de abuso sexual por parte del cantante fallecido en 2009.

Ahora fue el periódico británico The Sun que reflotó una entrevista de la exesposa de Jackson de 2009, donde señala que los hijos no serían del cantante sino que de un donante de esperma.

“Me fecundaron. Tal como se fecunda a las yeguas para que se reproduzcan. Fue algo muy técnico”, asegura Debbie Rowe.

La mujer, quien estuvo casada con Jackson desde 1996 a 1999, recordó esa época y aseguró que nunca tuvieron relaciones sexuales. “Igual que yo le meto el esperma a mis caballos. Así lo hicieron conmigo. Yo era su yegua pura sangre”, señala.

La mujer señaló que el ofrecimiento de ser la madre de sus hijos fue “un regalo” para hacerlo feliz.

“Michael era un hombre divorciado, solitario y que quería tener hijos. Yo fui la que le dijo: ‘Yo tendré a tus hijos’. Le ofrecí mi vientre, fue un regalo. Fue algo que hice para que fuera feliz”, dice Rowe.

Además señaló en esa oportunidad que ella nunca hizo nada para ganarse el título de madre, ya que todo lo hacía Jackson. “Yo no me esforzaba por ser madre. No cambiaba pañales, no me levantaba en mitad de la noche. Incluso si yo estaba, Michael lo hacía todo”, indica.

Fotos: ShutterstockCaptura de video