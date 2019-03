25 / marzo / 2019

Maradona le dio con todo a la selección de Argentina: “no volverá a ganar un partido”

El “10” no se guardó nada y las emprendió contra el presidente de la AFA. “No sé lo que será Tapia, si será profesor de matemáticas o qué”, señaló.

El viernes la selección de Argentina cayó 3-1 en un partido amistoso frente a su similar de Venezuela. Como es habitual, las críticas de la hinchada fueron lapidarias, pero seguramente la más dura vino de Diego Maradona, quien las emprendió contra la dirigencia y el DT de la albiceleste, Lionel Scaloni.

“Los ineptos que siguen gobernando la Selección, ¿creían que le iban a ganar a Venezuela? ¿Quién era el único estúpido que lo pensaba? Venezuela es un equipo que está formado y en Argentina entraron por la ventana”, dijo en conferencia de prensa.

El “10” disparó contra la dirigencia y señaló que la selección no volverá a ganar. “Porque traicionaron y mienten permanentemente a la gente. Así, Argentina no va a ganar un partido, lo lamento”, señaló según recoge el sitio Marca.

“Yo me siento muy argentino, pero me siento con la otra camada de técnicos y jugadores. No quiero que crean diferente pero sé lo que estarán pensando Ruggeri, Batista, Giusti, Pumpido, Caniggia… Que este equipo no merece la camiseta. Los que yo nombré la llevan tatuada, la tenemos tatuada. Dimos la vida para que venga uno…”, agregó.

Pero las palabras más fuertes fueron contra Claudio “El Chiqui” Tapia, el presidente de Asociación del Fútbol Argentino, a quien criticó duramente. “No sé lo que será Tapia, si será profesor de matemáticas o qué, pero no tiene ni puta idea. Lo lamento por la gente de Argentina que le sigue creyendo a estos mentirosos”, señaló.

“Al único que rescato es a Menotti. No me hablen de los dirigentes porque me tiraron abajo 15 años de carrera y 15 años de Selección. Regalar el prestigio así la verdad no me gusta, me pone triste”, agregó.

Fotos: Wikipedia/Captura de video