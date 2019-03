01 / marzo / 2019

“No olviden que Nick es un violador”: el polémica cartel de una fan en Viña

Los Backstreet Boys dejaron la grande en la Quinta Vergara con su tan esperado show. Los chiquillos se lucieron cantando sus grandes éxitos además de bailar y tener varios cambios de vestuarios para verse más guapetones aún.

Como era de esperar sus seguidoras quisieron demostrar con todo su admiración y cariño por ellos por lo que muchas de ellas llegaron con divertidos carteles.

Pero uno de ellos se diferenció del resto ya que de gracioso o romántico tenía nada y se transformó en el más potente de la jornada y vistos en el certamen.

Se trata de la intervención hecha por Camila Navarrete, autoreconocida fan de los estadounidenses pero que confesó haber sufrido mucho con las acusaciones de violación en contra de Nick Carter.

“Por todas y cada una de las que hemos sufrido violencia sexual. Amo con la vida a los Backstreet Boys, pero mi corazón se rompió con las acusaciones a Nick Carter”, manifestó la aludida en su cuenta de Instagram, junto con exponer el letrero con la consigna “Nick Carter es violador”.

Navarrete complementó que su decisión se hace pese a su fanatismo con la banda. “Porque yo misma lo he sufrido. Y me demoré años en poder decirlo en voz alta. Porque me han cuestionado por seguir siendo fan de esta boyband que tanto me ha regalado, y porque sigo luchando día a día por ser más fuerte”, añadió.

Pero esto no es todo ya que la joven usó la misma plataforma para denunciar que, luego de exponer el cartel, comenzó a recibir amenazas de muerte.

“Esto ocurre por parte de fans y en su mayoría mujeres. Por lo mismo creo que NO es conveniente, por mi seguridad y tranquilidad, profundizar con el tema”. explicó.

Agregó que “yo me la jugué, más que nada, por mi propia experiencia de abuso vivida”, sentenciando que tomó pantallazos de las amenazas para hacer las denuncias respectivas.