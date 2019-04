01 / abril / 2019

Video: El joven papá que se hizo viral por hacer dormir a su hija sobre su guitarra

Cody Comer es un cantante estadounidense de country y encontró la mejor forma para hacer manera de hacer dormir a su hija de tan solo semanas.

Su esposa debió salir de la casa y para que la pequeña no la extrañara se les ocurrió que una opción sería cantarle. De esta manera, acostada sobre su guitarra la peque logró encontrar el sueño y relajarse mientras su papá practica una de sus melodías.

“Mi esposa no lo podía creer. Incluso me pidió que no dejara de tocar la guitarra para que ella siguiera durmiendo y lo mejor de todo es que cada vez funciona mejor esta técnica”, contó a un medio local.

El especial momento ha sido reproducido casi 70 millones de veces y agradecen el cariño que han recibido en los comentarios.