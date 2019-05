24 / mayo / 2019

Llegó de la pega y descubrió que habían entrado a su casa: la dejaron limpia y ordenada

Ningún objeto faltaba en su casa e incluso descubrió que el o los intrusos le habían dejado un pintoresco detalle en el baño.

Es el ingreso sin autorización a una casa más extraño de la historia. Le sucedió a un hombre, en Massachusetts, Estados Unidos, que llegó a su hogar después del trabajo y descubrió que alguien había irrumpido ilegalmente.

La primera idea que tuvo es que le habían robado, pero al contrario, encontró un orden impecable. Nate Roman tomó fotografías de lo ocurrido y las compartió en su cuenta de Facebook.

En su publicación, contó que ningún objeto faltaba en su casa e incluso descubrió que el o los intrusos le habían dejado un pintoresco detalle en el baño: un par de rosas de origami hechas con papel higiénico.

«Hoy, mientras estaba en el trabajo, un extraño entró a mi casa. Probablemente olvidé cerrar la puerta trasera. Por lo general siempre olvido activar mi alarma, y hoy no fue la excepción. Pero para mi sorpresa el extraño no solo no tomó nada, sino que el propósito de su visita fue limpiar los baños y las habitaciones. Todavía no tengo idea de quién hizo esto, ¡es una locura!», dijo al diario británico Daily Mail.

El extraño además hizo las camas, aspiró las alfombras, lavó los escusados. Roman dijo que todavía no tiene una idea sobre quién puede llegar a ser el extraño visitante, recoge El Confidencial.

«Lo mejor que se me ocurre es que quizás un servicio de limpieza a domicilio entró a la casa equivocada», expresó.

Fotos: Facebook.