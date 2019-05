¡Que foerrrte! «Luli» contó que pretende ser alcaldesa

28 / mayo / 2019

El pasado fin de semana «Lui» participó en el programa «Podemos hablar» de CHV junto a Pepe Auth, Antonella Ríos, Álvaro Gómez, Jordi Castell y Cristina Tocco, quienes conversaron de todo con el conductor Julián Elfenbein.

Y fue allí que Nicole confesó algo que llamó bastante la atención ya que el animador Julián Elfenbein le preguntó qué opinaba sobre la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, y si le gustaría seguir sus pasos.

“La verdad es que todo lo que es social me llama mucho la atención. No lo descarto. ¿Quién sabe en el futuro? Pero ella lo hace muy bien, me gusta”, respondió la chiquilla. Además la rubia reconoció que la idea de ser alcaldesa ya la había considerado.

“Una vez lo analizamos con un grupo de amigos. Si fuera así, en cinco o diez años más, me gustaría que fuera en una comuna que ya he vivido. La Cisterna, Puente Alto, La Florida” explicó.

¿Qué te parece? ¿Crees que Luli podría pegarse ese salto?