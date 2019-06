10 / junio / 2019

«Lo que más me gusta defender es tráfico y el norte está plagado»: Helhue Sukni abrió oficinas en Iquique

Helhue Sukni es bastante popular en nuestro país donde además es conocida como la “la abogada de los narcos”. Resulta que como ella ama su trabajo siempre anda buscando más y por eso abrió oficinas en Iquique y Alto Hospicio.

“Yo siempre tuve la intención de instalarme en el norte porque lo que más me gusta defender es tráfico y el norte está plagado de tráfico“, explicó a La Estrella de Iquique.

“El hecho de estar en Iquique, en una ciudad que tiene pasos fronterizos, que evidentemente habilitan para que pueda pasar mucha droga al país y si los pillan, te contratan y es mucho más fácil para una persona contratarte acá en la región que ir a verte a Santiago, porque la gente sabe los resultados, yo gracias a Dios tengo un 95% de éxito”, agregó.

Pero eso sí ella está clarita que no todas las personas la van a contratar. “A las dos señoras que vinieron les dije: ‘yo a su hijo no los voy a sacar. Lo que puedo hacer es luchar por bajarle la pena’. Los otros dos que vinieron sí los puedo sacar. A los que no puedo sacar les digo. Corta. Si les gusta o no les gusta, mala suerte nomás, pero no voy a estar engrupiéndolos, nunca lo he hecho, menos ahora”, sentenció.

Ver esta publicación en Instagram Alto Hospicio, Sucursal ❤️ Una publicación compartida de Helhue Sukni Giadalah (@helhuesukni) el 8 Jun, 2019 a las 4:11 PDT