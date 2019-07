¡El medio fail de Richarlison!: le dedicó el gol a su bisabuela, pero olvidó su nombre

Richarlison fue el autor del tercer gol de Brasil ante Perú y que consolidó la victoria de la verdeamarela en la final de la Copa América por 3-0.

Tras el término del partido, el jugador habló con la prensa en la zona mixta del Estadio Maracaná, donde agradeció el apoyo de los hinchas y dedicó el tanto a su familia y muy especialmente a su bisabuela.

“Quería mandarle un beso, para que Dios la ilumine, porque ella perdió a mi bisabuelo hace poco tiempo. Entonces quiero mandar un beso para todo Espírito Santo y todo Brasil, para todo el pueblo”, fue lo primero que dijo Richarlison.

Sin embargo, el delantero se vio en apuros cuando el periodista le preguntó el nombre de su bisabuela. “Ehhh… ahora me olvidé… lo tengo acá pero no me acuerdo”, dijo bastante complicado.

Para salvar la situación Richarlison se excusó que eran muchas las emociones. “Me olvidé. No logro recordarlo”, dijo entre risas.