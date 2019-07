Entrenador de fútbol sufrió infarto al corazón en pleno partido

Se jugaban 26 minutos del primer tiempo del partido entre el Dínamo de Bucarest y el Universitatea Craiova, válido por la primera división del fútbol rumano, cuando la transmisión captó al DT del primer equipo visiblemente aproblemado.

Eugen Neagoe, el entrenador del Dínamo, estaba en la banca cuando comenzó a sufrir un infarto al corazón. Inmediatamente paramédicos lo rodearon para asistirlo.

The shocking news of the season in Romanian football: Dinamo manager Eugen Neagoe suffered a cardiac arrest during the derby game vs Craiova last night. This video is really shocking, but it shows exactly what happened during the minutes which decided the man's life. pic.twitter.com/bLfzGLYT1h

