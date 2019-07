La serie de televisión «El Chavo del 8» fue un icono de los años 70, y sigue dando que hablar hasta los días de hoy.

Uno de los cagüines del que más se ha hablado es que al interior del elenco de la serie, los actores habrían tenido mala relación entre ellos. El que más llama la atención fue el de Carlos Villagrán, quien interpretó a «Quico» y Chespirito, quien era el «Chavo del 8».

En un principio se creía que la mala onda era debido a que ambos mantenían una relación al mismo tiempo con Florinda Mesa, la recordada «Doña Florinda». Sin embargo, el actor mexicano desmintió esto hace unos días atrás.

Hace poco Villagrán estuvo en Argentina, donde hizo una ronda de entrevista, en las cuales habló de su vida personal y abordó el tema de Chespirito.

Según «Infobae«, el actor dijo que el distanciamiento se debía a celos profesionales por parte de Chespirito, ya que el personaje de «Quico» sería más querido que el del «Chavo» por los niños.

“El programa tenía una popularidad total y absoluta -recordó-. Hacíamos giras e íbamos a muchos países con sus conferencias de prensa, todo lleno de micrófonos y grabadores. Pero el 70 por ciento de las preguntas eran para Kiko, porque estaba de moda”, dijo Villagrán.

“Entonces se empezó a despertar un poquito la ira, el egoísmo, el celo profesional y artístico. Poco a poco fue trepando más Kiko en popularidad que el Chavo, y me sacaron del programa”, agregó.

Además, comentó que después de una gira por Chile, ambos habían sufrido problemas económicos. “Cuando regresamos en avión a México de una gira que habíamos hecho por Chile, me dijo: ‘Mira, hay un déficit en los registros de los personajes’. Le dije: ‘Son tuyos los registros’. Pero me respondió: ‘Hay un déficit y debo quitarte algo de tu sueldo’. Le pregunté: ‘¿Cómo me vas a quitar si son tus personajes? Yo soy un intérprete nada más’. Él estaba buscando un pretexto para sacarme, nada más. Entonces le dije que me salía del programa”.

Asimismo dijo que: “Lo que quería hacer era sepultarme artísticamente, ponerme el pie encima. Así que le dije que no. Cuando salí a la calle me di cuenta: me había quedado sin trabajo”.

Sin embargo, tras la muerte de Roberto Gómez Bolaños en 2014, Carlos Villagrán aseguró que ambos conversaron todos los temas y no quedó ninguno pendiente.