Evgeniy Evnevich es el protagonista de un video que se ha vuelto viral en las redes sociales y sacado carcajadas entre los usuarios.

Evnevich es un periodista ruso que estaba despachando desde la cancha del Arena CSKA, en Moscú, cuando sin aviso se encendieron los regadores de la cancha y comenzaron a mojar al reportero.

Contrario a lo que la mayoría de las personas haría, Evnevich no intentó protegerse o moverse a un lugar más seguro, sino que se quedó en el mismo lugar y soportó el chorro de agua quedando totalmente empapado.

A pesar de las burlas y que ha recibido, se valora el profesionalismo del periodista, el que no se amilana ante nada, ya que el trabajo es primero.

