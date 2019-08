Solo en Canadá: el video viral que muestra cómo hay que desembarcar un avión

Todo el mundo anda apurado siempre. Incluso en momentos en que no debiese ser así, porque no tiene sentido y solo vuelve todo más lento, como por ejemplo al desembarcar de un avión.

Es que en los vuelos abundan las personas que quieren bajar apenas la nave aterriza y se amontonan en el pasillo, lo que finalmente hace el desembarco mucho más largo y desordenado.

Pero hay excepciones. Un video publicado recientemente en Twitter, muestra a los pasajeros de un vuelo desembarcando uno por uno, sin empujarse ni amontonarse en el pasillo. Y es verdaderamente sorprendente.

Fascinating video showing passengers disembarking a @Westjet flight one row at time. This is an oil rig employee charter flight from Calgary to Fort MacKay/Firebag in northern Alberta. pic.twitter.com/drUYsxSsRq

— Tom Podolec Aviation (@TomPodolec) July 27, 2019