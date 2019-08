WhatsApp habilitará la función de Boomerang para compartir los Estados

WhatsApp es una de las aplicaciones más populares en todo el mundo y por eso constantemente se está reinventando para dar un mejor servicio a sus usuarios.

Generalmente sus nuevas funciones y herramientas suelen ser reveladas en foros de tecnología o versiones beta de la app, para saber siempre los planes que la aplicación trae para el futuro.

Y ahora se ha dado a conocer el anuncio que la plataforma de mensajería próximamente agregará una función «Boomerang» la que permitirá reproducir un video de un «Estado» en loop (repetición) constante, al igual que Instagram stories.

Así es, según anunciaron desde WABetainfo, página que habitualmente filtra las últimas novedades de WhatsApp, esta nueva herramienta sería agregada inicialmente en la plataforma iOS (iPhone) para luego ser habilitada para teléfonos Android.

📹 WhatsApp is developing a boomerang feature for chats and status updates!https://t.co/fpJekoAMgV

— WABetaInfo (@WABetaInfo) August 7, 2019