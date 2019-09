La broma no tardó en viralizarse.

Comenzó a hacerse viral un momento del programa Abrazo de gol de CDF, donde el periodista Eduardo Fuentes le realiza una épica broma al humorista Rodrigo González.

«Nada que ver, prometí que no te lo iba a decir, perdóname, pero lo voy a contar. No voy a dar el nombre», comenzó diciendo el animador.inRead invented by Teads

«Tengo un muy buen amigo que la mamá sufrió un accidente y quedó postrada en cama, y estuvo así mucho tiempo. Cuando vino el Festival de Viña (2016), que fue Rodrigo González… Ella siempre ponía el Festival de Viña, pero la verdad es que no se manifestaba», agregó.

«Y cuando apareciste tú, ella por primera vez se puso de pie», confesó Fuentes. A lo que el comediante responde «me estai hueviando», comenzando -literalmente- a llorar.

«No, de verdad, se puso de pie, y caminó… para apagar la tele», remató el comunicador, haciendo que todos, incluido González, explotaran en risa.

El comediante compartió el momento en su Instagram, el que ha sido compartido en las redes sociales.

«Este momento donde Eduardo Fuentes me caga toda la emoción, creo que es uno de los mejores momentos que he tenido en la tele. Miren como el shusheeeesjdhfhfk me hace caer redondito con mayo», escribió Rodrigo González.

Si no viste el video, aquí te lo dejamos: