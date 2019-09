Hay perros que sorprenden por sus travesuras o tiernos gestos que en un instante pueden robar el corazón de sus amos. Otros pareciera que están siempre atento a lo que hacen los humanos, ya que en más de una ocasión salen con gestos que hacen preguntar ¿de dónde aprendió eso?

Es el caso de un perrito que se ha vuelto famoso en la web gracias a un video que lo muestra simulando un desmayo para evitar que le corten las uñas.

En el registro, el can levanta una de sus patas con cara de saber lo que se viene. Pero antes de que la persona haga lo que tiene que hacer, el perro saca todos sus dotes dramáticos y hace como si le viniera un soponcio y se desmaya.

Sin lugar a dudas un candidato seguro a ganar el Oscar a Mejor Actor Dramático. Avísenle a Joaquin Phoenix que le salió competencia.

The Academy Award for best dramatic performance goes to… pic.twitter.com/ErlQc2JcpQ

— ℝ𝕒𝕤𝕙𝕠𝕟𝕒 (@Rashona) September 6, 2019