Gran anuncio: «Seinfeld» vuelve de la mano de «Netflix»

«Seinfeld» es una de esas series que se recuerdan con el tiempo.

Y los fanáticos que la echaban de menos o que no tienen Amazon Prime -porque ahí la dan actualmente- ahora tienen la posibilidad de volver a reencontrarse con sus queridos personajes.

Y es que Netflix se adjudicó la licitación de los 180 capítulos de la serie.

Lo que sí va a haber que esperar porque su arribo sería para 2021.

La serie fue ganadora de un premio Emmy, un Globo de Oro y muchos otros premios a lo largo de los años que estuvo al aire.

Jerry &

Elaine &

George &

Kramer &

Netflix

All 180 episodes of the Emmy-Award winning Seinfeld are coming to Netflix — worldwide! — starting in 2021 pic.twitter.com/tLvcCKH4vl

— Netflix US (@netflix) 16 de septiembre de 2019