Katherine Orellana compartió su new look en redes sociales, el que ha recibido todo tipo de comentarios. Resulta que la chiquilla dejó atrás su pelo largo y rojo para darle paso a un cabello muy corto y con un color más natural.

La exintegrante de Rojo debió someterse al cambio ya que, según contó, el exceso de decoloración le pasó la cuenta.

En conversación con La Cuarta, la intérprete dijo : «hay que empoderarse, no tener miedo al qué dirán y no estar complaciendo a un otro para sentirse mujer».

«Quería cortármelo cortito y ponerme trenzas, pero no me iba a resultar por lo frágil que tenía el pelo, así que dije ‘vamos con todo no más’ Ahora me dicen que soy la Tonka rancagüina», dijo entre risas.